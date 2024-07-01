بعد زيارة بوتين.. كوريا الشمالية تنقل بثها التلفزيوني إلى قمر روسي

قالت وزارة شؤون الوحدة في كوريا الجنوبية،‭‭ ‬‬اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية نقلت إشارة البث التلفزيوني الرسمي إلى قمر صناعي روسي بدلاً من قمر صناعي صيني؛ ما يجعل مراقبة مثل هذا البث أمرا صعبا على الوكالات الحكومية ووسائل الإعلام في كوريا الجنوبية.

وقالت شركة لخدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في كوريا الجنوبية، لـ"رويترز"، إن إشارات البث الخاصة بالتلفزيون المركزي الكوري الشمالي يجري نقلها عبر القمر الصناعي الروسي إكسبريس 103 اعتبارا من 29 يونيو/ حزيران، بدلا من القمر الصناعي تشاينا سات 12.

وطلبت الشركة عدم نشر اسمها، نظرا لحساسية المسألة.

ويأتي تغيير القمر الصناعي في أعقاب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، في يونيو/ حزيران الماضي، التي التقى خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ووقّع الزعيمان خلال الزيارة معاهدة لتوطيد التعاون في جميع المجالات، تضمنت بندا ينص على الدفاع المشترك.

ولا يزال من الممكن مشاهدة التلفزيون الكوري الشمالي عبر الإنترنت، لكن البث قد يكون بطيئا أو بجودة منخفضة.

وتراقب الوكالات الحكومية ووسائل الإعلام في كوريا الجنوبية وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية كمصدر محدود للمعلومات من داخل الدولة المنعزلة، على الرغم من محتواها المسيّس والموجه إلى حد كبير.