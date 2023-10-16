بوتين وعباس يحذران من تهجير الفلسطينيين

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس من تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، مطالبين بوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عباس وبوتين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، التي أشارت إلى أنه جرى خلال الاتصال "بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

ووفق الوكالة، قدم الرئيس عباس التعازي للرئيس بوتين، ولعائلات الضحايا الروس الذين قتلوا خلال التصعيد الجاري في قطاع غزة، وثمن مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن عباس جدد التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات، والتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وإيجاد ممرات آمنة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء، كما أكد رفض قتل المدنيين من الجانبين، وأهمية إطلاق سراح المدنيين والأسرى المعتقلين من الجانبين.