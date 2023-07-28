واشنطن تستعد لإعلان مساعدة عسكرية جديدة لتايوان

تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على مساعدة عسكرية جديدة لتايوان، قد يُعلن عنها اليوم الجمعة، ما من شأنه إغضاب بكين في فترة تشهد إعادة إطلاق للحوار بين البلدين، على ما قال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته.

وقال المسؤول إن المساعدات العسكرية الجديدة، التي تبلغ قيمتها نحو 340 مليون دولار، ستشمل أنظمة مراقبة واستطلاع وذخيرة وقطع غيار ومعدات عسكرية متنوعة.

وتبيع الولايات المتحدة معدات عسكرية لتايوان منذ سنوات، لكن المساعدات الجديدة ستأتي مباشرة من المخزونات الأمريكية الحالية، على غرار ما تفعله واشنطن مع أوكرانيا منذ بداية الحرب في شهر شباط/فبراير 2022.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في منتصف شهر أيار/مايو الماضي، إن واشنطن تدرس إعطاء مساعدة من هذا النوع إلى تايوان من المخزونات الأمريكية، معربًا عن أمله في إصدار "إعلان قريباً" في هذا الاتجاه.