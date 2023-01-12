الصين تندد بهجوم كابول وتأمل بحماية الحكومة الأفغانية لمواطني جميع الدول

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، عندما سُئل عن الانفجار الذي قيل إنه كان يستهدف وفدًا صينيًّا: "على حد علمنا، لم يسقط قتلى أو جرحى صينيون في هذا الهجوم الإرهابي".