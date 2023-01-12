الصين تندد بهجوم كابول وتأمل بحماية الحكومة الأفغانية لمواطني جميع الدول
قالت وزارة الخارجية الصينية في إفادة دورية اليوم الخميس، إن الصين تندد بشدة بالهجوم الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وتأمل أن "توفر حكومة أفغانستان الحماية لمواطني جميع البلدان بما في ذلك المواطنون الصينيون".
"على حد علمنا، لم يسقط قتلى أو جرحى صينيون في هذا الهجوم الإرهابي"
وانغ وين بين
وذكرت وكالة "رويترز" أن انتحاريًّا فجر نفسه وتسبب في مقتل 5 على الأقل أمام وزارة الخارجية الأفغانية، الأربعاء، وفقًا لما أعلنته الشرطة، وقال مستشفى قريب من المكان إنه "استقبل أكثر من 40 مصابًا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، عندما سُئل عن الانفجار الذي قيل إنه كان يستهدف وفدًا صينيًّا: "على حد علمنا، لم يسقط قتلى أو جرحى صينيون في هذا الهجوم الإرهابي".