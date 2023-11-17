استبعد خوضها حربًا مع واشنطن.. تقرير يشكك في قدرة الصين القتالية

شكك تقرير نشره موقع وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية في قدرة الصين على "العمل بفاعلية في ساحة المعركة"، رغم امتلاكها قدرات عسكرية كبيرة، بما في ذلك أكبر قوة بحرية وصاروخية في العالم.

وعزا التقرير ذلك إلى عوامل مثل غياب تجربة صراع كبير، وتاريخ الفساد في الجيش، والصعوبات في التنسيق بين مختلف فروع القوات المسلحة.

وناقش تقرير بلومبيرغ المخاوف داخل الصين في ما يتعلق باستعداد جيش التحرير الشعبي (PLA) للصراعات المحتملة، ولا سيما في خضم الخلافات مع تايوان.

وأشار إلى أنه رغم الاستثمارات العسكرية الكبيرة والتقدم، فإن هناك شكوكا حول قدرة الصين على ترجمة ذلك إلى عمليات قتالية فعالة.

وقارن التقرير التحديات التي تواجهها روسيا في حرب أوكرانيا، مع التركيز على قضايا مثل التنسيق، ونقص الخبرة القتالية، والصراعات الداخلية داخل جيش التحرير الشعبي، متطرقا إلى انتقادات الرئيس الصيني شي جين بينغ وجهوده لمعالجة هذه المخاوف، ما يعكس التزامه ببناء جيش "عالمي المستوى" بحلول عام 2049.

وكانت الدروس الأخيرة المستفادة من حرب روسيا في أوكرانيا بمثابة تحذيرات إضافية للصين، ولاسيما في ما يتعلق بتنفيذ حرب مشتركة وعمليات جوية برية متكاملة.

وأشار التقرير إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان غير مرجحة على المدى القريب، لكن هناك احتمال نشوب صراع له تداعيات اقتصادية عالمية يؤثر على قرارات المشتريات العسكرية والاستثمار، مؤكدا أن التعقيدات المحيطة بالاستعداد العسكري الصيني، إلى جانب الشكوك، تجعل من الصعب تقييم الوضع.

وشدد التقرير على أهمية إعطاء الأولوية من جانب الرئيس شي جين بينغ لتعزيز فاعلية جيش التحرير الشعبي في الحرب المشتركة، وتحسين التنسيق بين الفروع العسكرية، ولاسيما في سياق الهجوم المحتمل على تايوان.