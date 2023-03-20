بايدن يتحدث مع نتنياهو ويعرب عن قلقه من خطة الإصلاح القضائي

وقال موقع "والا" العبري، إنه "ولأول مرة منذ 5 أشهر تحدث الرئيس الأمريكي بايدن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأعرب عن قلقه بشأن خطة الإصلاح القضائي التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية".

وأكد مصدر مطلع على التفاصيل أن المحادثة استمرت حوالي نصف ساعة، وتضمنت أيضاً الحديث عن الهجوم الذي نفذه فلسطيني في بلدة حوارة بمدينة نابلس بالضفة الغربية، والتهديد الإيراني، واتساع دائرة السلام.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه وخلال المحادثة "أكد نتنياهو للرئيس بايدن أن إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن مع نتنياهو حول موضوع خطة الإصلاح القانوني التي أثارت موجة احتجاجات واسعة مستمرة داخل إسرائيل.

من جهته قال مسؤول أمريكي كبير إنه خلال المحادثة، أعرب الرئيس بايدن عن قلقه بشأن التشريع المخطط له فيما يتعلق بالنظام القضائي وكرر موقفه كصديق لإسرائيل بأنه يأمل في التوصل إلى إجماع واسع بشأن القرارات المتعلقة بهذه القضية.