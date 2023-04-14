بريطانيا: القوات الأوكرانية تنسحب من أراضٍ في باخموت

قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت، مع شن روسيا هجومًا جديدًا هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين الماضيين.

وأضافت "بثت روسيا النشاط من جديد في هجومها على بلدة باخموت في دونيتسك أوبلاست، إذ تحسن التعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر".

وأضاف الجيش البريطاني في تحديث يومي لمعلومات المخابرات "تواجه القوات الأوكرانية مشكلات كبيرة تتعلق بإعادة الإمداد، لكنها نفذت انسحابات منظمة من مواقع اضطرت للتنازل عنها".