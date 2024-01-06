فرنسا لإيران: خطر اندلاع نزاع إقليمي أصبح كبيرًا

اتصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بنظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت؛ لحث "إيران وحلفائها" على وقف "أعمالهم المزعزعة للاستقرار على الفور".

وأكدت كولونا، وفق بيان نُشر على منصة "إكس"، أنها "وجهت رسالة واضحة للغاية مفادها بأن خطر اندلاع نزاع إقليمي لم يكن كبيرًا كما هو عليه الآن، وعلى إيران وحلفائها أن يوقفوا على الفور أعمالهم المزعزعة للاستقرار؛ لأن أحدًا لن يستفيد من التصعيد".

وأثارت عمليات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر والتوتر بجنوب لبنان وتعرض قواعد أمريكية في العراق وسوريا لهجمات، مخاوف من اتساع الحرب في غزة إلى مواجهة إقليمية واسعة.