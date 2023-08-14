سفيرة الولايات المتحدة تزور الصحافي الأمريكي المسجون في روسيا

زارت سفيرة الولايات المتحدة لدى روسيا، الاثنين، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المسجون إيفان غيرشكوفيتش للمرة الثالثة، وأفادت بأنه بصحة جيّدة.

ودار اللقاء بين السفيرة لين ترايسي وغيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو في موسكو، بعد شهر ونيّف على زيارتها الأخيرة.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية إن "السفيرة ترايسي قالت إن إيفان ما زال يبدو بصحة جيدّة وما يزال قويا، على الرغم من الظروف التي يمر بها".

وتابع المتحدّث: "مرة أخرى، تدعو الولايات المتحدة روسيا الاتحادية إلى إطلاق سراح إيفان غيرشكوفيتش فورا، وإطلاق سراح المواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز تعسفا".

وغيرشكوفيتش، الذي عمل سابقا لصالح وكالة فرانس برس، أوقف في 29 آذار/مارس خلال مهمة صحافية في جبال الأورال.

وهو أول صحافي غربي تعتقله موسكو بتهمة التجسّس منذ الحقبة السوفياتية، وسط تدهور حادّ في العلاقات بسبب حرب أوكرانيا.

ويبدو أن الزيارة الأخيرة تؤشر إلى عودة لخدمات قنصلية أكثر طبيعية، بعد توقّف الزيارات بين شهري نيسان/أبريل وتموز/يوليو.

وأشارت روسيا حينها إلى أن وقف الزيارات يأتي ردا على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات لوسيلة إعلامية روسية تابعة للدولة كانت تسعى لزيارة نيويورك خلال توجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة.

وويلان الذي تقول الولايات المتحدة إن موسكو تحتجزه تعسفا، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية مسجون في روسيا منذ أكثر من أربع سنوات.

وقلّصت الولايات المتحدة إلى حد كبير الاتصالات الرفيعة المستوى مع روسيا منذ بدء العلميات العسكرية الروسية بأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنّها أجرت اتصالات لترتيب تبادل سجينين.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أفرجت روسيا عن نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي أدينت بتهمة حيازة مواد مخدرة، مقابل الإفراج عن فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة.