تعليقًا على خطط تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16.. روسيا: الغرب يلعب بالنار

اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الأحد، أن الغرب "يلعب بالنار" بعدما أعربت واشنطن مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف مقاتلات "إف-16" التي تطالب بها، منددًا بـ"تصعيد غير مقبول".

وقال لافروف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحفي بافيل زاروبين الذي أجراها مقطعًا منها على شبكات التواصل الاجتماعي: "إنه لعب بالنار. لا شكّ في ذلك".

وأضاف: "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا".

واعتبر أنه، من خلال تسليم كييف أسلحة حديثة، يسعى الغرب إلى "إلحاق هزيمة استراتيجية" بموسكو و"تمزيق" روسيا، وهو خطاب يستخدمه القادة الروس بانتظام.