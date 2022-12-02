الناشطة الإيرانية المعتقلة نرجس محمدي تدعو لـ"ضغط أوروبي" على طهران
دعت الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة نرجس محمدي، الخميس، البرلمان الأوروبي، إلى ضرورة فرض "أقصى درجة من الضغط" على النظام في طهران، واصفة إياه بـ"الاستبدادي".
وقالت نرجس محمدي، في رسالة من سجن ايفين شمال طهران، حيث تقضي عقوبتها، وجهتها للبرلمان الأوروبي: "یجب اتخاذ أي قرار بشأن إيران، ويجب السعي إلى أقصى قدر من الضغط على الحكومة ودعم المجتمع المدني".
وطالبت محمدي من "أعضاء هذه المؤسسة الأوروبية، بدعم انتقال النظام، والسعي إلى أقصى قدر من الضغط على الحكومة الإيرانية ومساعدة المجتمع المدني في اتخاذ أي قرار".
وأكدت الرسالة أن "الشعب الإيراني بحاجة إلى مؤسسات مدنية ومستقلة لحقوق الإنسان لإقامة حكومة قائمة على الديمقراطية"، منتقدة القمع العنيف للشعب من قبل قوات الأمن في إيران.
وذكرت نرجس محمدي في هذه الرسالة أنها "حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا، لكنها لا تشعر بأي ندم"، مضيفة "هذا نظام استبداد ديني يكره المرأة، وأنا أحارب ضده، وسأستمر في القتال بحماس وأمل وحيوية داخل إيران وأنا متأكدت من أننا سننتصر".
وتابعت الناشطة الإيرانية: "لا يمكن للعالم أن يشك في أن الشعب الإيراني استخدم كل وسيلة وطريقة وحراك اجتماعي وسياسي ومدني لتحقيق الديمقراطية وتحقيق الحياة البشرية ودفع تكاليف باهظة".
وختمت محمدي رسالتها بالقول، إنه "على الرغم من القمع والعنف والقتل من قبل الجمهورية الإسلامية، للأسف، فإن العديد من الحكومات في العالم غير مبالية بحقوق ورغبات الشعب (الإيراني)، لتأمين مصالحه الاقتصادية، وحقوق الإنسان مسألة ثانوية بالنسبة لها".
واتُهمت الدول الأوروبية مرات عديدة من قبل معارضي النظام الإيراني، بأنها "لا تظهر الجدية في مواجهة هذا النظام السياسي وعادة ما تسعى إلى التهدئة مع الحكومة القمعية الإيرانية".
لكن برلمان الاتحاد الأوروبي الذي وجهت له الناشطة محمدي رسالة لأعضائه ليس له دور فعال في تحديد السياسة الخارجية للدول الأعضاء في هذا الاتحاد، ولقد سبق لهم أن أصدروا بيانات تدعم احتجاجات الشعب الإيراني.
وتشهد إيران احتجاجات شعبية مناهضة للنظام منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة العشرينية من القومية الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الآداب في طهران؛ لعدم التزامها بالقوانين الصارمة لارتداء الحجاب.
وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، الخميس، إن عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة بلغ 459 شخصا.
وأضافت المنظمة أنه "منذ منتصف أيلول/ سبتمبر، وحتى أمس الأربعاء، بلغ عدد القتلى 459 بينهم 64 طفلاً ومراهقًا (أقل من 18 عامًا) و 61 من قوات الأمن".
وقدرت المنظمة الإيرانية عدد الموقوفين بـ 18 ألفا و195، مشيرة إلى أنها "استطاعت التعرف على هوية 3 آلاف و446 منهم".