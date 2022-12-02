الناشطة الإيرانية المعتقلة نرجس محمدي تدعو لـ"ضغط أوروبي" على طهران

دعت الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة نرجس محمدي، الخميس، البرلمان الأوروبي، إلى ضرورة فرض "أقصى درجة من الضغط" على النظام في طهران، واصفة إياه بـ"الاستبدادي".

وقالت نرجس محمدي، في رسالة من سجن ايفين شمال طهران، حيث تقضي عقوبتها، وجهتها للبرلمان الأوروبي: "یجب اتخاذ أي قرار بشأن إيران، ويجب السعي إلى أقصى قدر من الضغط على الحكومة ودعم المجتمع المدني".

وطالبت محمدي من "أعضاء هذه المؤسسة الأوروبية، بدعم انتقال النظام، والسعي إلى أقصى قدر من الضغط على الحكومة الإيرانية ومساعدة المجتمع المدني في اتخاذ أي قرار".