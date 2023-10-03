مذيع يثير الغضب في فرنسا بعد ربطه بين "بق الفراش" والمهاجرين

نفى المذيع والصحفي الفرنسي باسكال برود، الذي ربط بين انتشار آفة "بق الفراش" في فرنسا والمهاجرين غير الشرعيين، عن نفسه تهمة العنصرية واستهداف هذه الفئة.

وقال برود، المتهم حاليًا بالعنصرية من قبل أوساط فرنسية شعبية وسياسية واسعة: "لمجرد أنني طرحت سؤالًا، مجرد سؤال، تعرضت للسب والتحرش والقذف يوم الجمعة. هل على الصحفي أن يبرر الأسئلة التي يقوم بطرحها؟".

يأتي تعليق المذيع الفرنسي بعد موجة غضب خلّفها سؤال طرحه، يوم الجمعة الماضي، خلال تقديمه لفقرة "لوغ دي برو" على قناة "سي نيوز" الفرنسية المعروفة بدعمها لليمين المتطرف المعادي للعرب والأفارقة والمهاجرين.

واعتبر فرنسيون، أن السؤال يشكل استهدافًا جديدًا للمهاجرين، خاصة وأن الصحفي اجتهد في إيجاد صيغة "غريبة" للربط بين الأمرين.

وتساءل ما إذا كان "بق الفراش" ينتشر أكثر في فرنسا في الوقت الراهن، بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يتمتعون بظروف النظافة المطلوبة.

وكان رد ضيف البرنامج المختص حاسمًا، بأنه لا وجود لأي علاقة بين المهاجرين وانتشار البق في البلاد.