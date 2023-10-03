مذيع يثير الغضب في فرنسا بعد ربطه بين "بق الفراش" والمهاجرين
نفى المذيع والصحفي الفرنسي باسكال برود، الذي ربط بين انتشار آفة "بق الفراش" في فرنسا والمهاجرين غير الشرعيين، عن نفسه تهمة العنصرية واستهداف هذه الفئة.
وقال برود، المتهم حاليًا بالعنصرية من قبل أوساط فرنسية شعبية وسياسية واسعة: "لمجرد أنني طرحت سؤالًا، مجرد سؤال، تعرضت للسب والتحرش والقذف يوم الجمعة. هل على الصحفي أن يبرر الأسئلة التي يقوم بطرحها؟".
يأتي تعليق المذيع الفرنسي بعد موجة غضب خلّفها سؤال طرحه، يوم الجمعة الماضي، خلال تقديمه لفقرة "لوغ دي برو" على قناة "سي نيوز" الفرنسية المعروفة بدعمها لليمين المتطرف المعادي للعرب والأفارقة والمهاجرين.
واعتبر فرنسيون، أن السؤال يشكل استهدافًا جديدًا للمهاجرين، خاصة وأن الصحفي اجتهد في إيجاد صيغة "غريبة" للربط بين الأمرين.
وتساءل ما إذا كان "بق الفراش" ينتشر أكثر في فرنسا في الوقت الراهن، بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يتمتعون بظروف النظافة المطلوبة.
وكان رد ضيف البرنامج المختص حاسمًا، بأنه لا وجود لأي علاقة بين المهاجرين وانتشار البق في البلاد.
وشهدت الأوساط السياسية حالة من الجدل، حيث اعتبرت الوزيرة المسؤولة عن مكافحة التمييز بيرينجير كويلار سؤال برود "صادمًا جدًا".
وطالبت الوفد الوزاري المسؤول عن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية باللجوء إلى الهيئة المنظمة للمجال السمعي البصري في فرنسا "أركوم" للبت في هذه القضية.
وكتبت الوزيرة على صفحتها على موقع إكس (تويتر سابقًا): "لا يجب السماح بالإفلات من المحاسبة".
ولدى عودته مساء الإثنين، للتعليق عن موجة السخط التي أثارها سؤاله، لم يظهر برود أي ندم ولم يقدم اعتذارًا، بل دافع عن أسئلته التي قال إنه من حقه طرحها.
ودعا للدفاع عنه كصحفي وليس العكس. بل وتضمن رده خلال تقديمه للفقرة نفسها، عبارة: "القافلة تسير والكلاب تنبح".
وتعرف قناة "سي نيوز" بكونها فضاء إعلاميًا داعمًا لليمين المتطرف، يمرر عبره رسائله وأفكاره، بما فيها رفض وجود مهاجرين غير شرعيين على الأراضي الفرنسية، ومحاربة العرب والأفارقة وغيره.
ويتوقع أن تتحرك "الهيئة المنظمة للمجال السمعي البصري" في فرنسا، التي توصف بكونها " شرطي قطاع السمعي البصري" في البلاد، لتفرض عقوبات لا يعرف إن كانت ستقتصر على المقدم أو تشمل القناة التي يشتغل بها.