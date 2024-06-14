لوموند: حل ماكرون للجمعية الوطنية يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي

أحدث قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية صدمة في أنحاء أوروبا جميعها، إذ تركت هذه الخطوة التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز، زعماء الاتحاد الأوروبي منقسمين حول التداعيات المحتملة على كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن استراتيجية ماكرون غير المتوقعة كانت سببًا في تفاقم المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في فرنسا ودورها المستقبلي داخل الاتحاد الأوروبي، ولاسيما فيما يتعلق بدعم أوكرانيا وسط الصراع المستمر.

ويأتي حل ماكرون للجمعية ردًا على انتكاسة كبيرة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، إذ اكتسبت القوى اليمينية المتطرفة، بقيادة حزب التجمع الوطني بزعامة جوردان بارديلا، تأييدًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يهيمن الحل، الذي أُعلن عنه قبيل اجتماع ماكرون المقرر مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 17 يونيو/حزيران، على المناقشات في القمة المقبلة.

ردود الفعل الأوروبية.. قلق وترقب

يثير احتمال تشكيل حكومة بقيادة حزب التجمع الوطني المخاوف بشأن التزام فرنسا بمبادرات الاتحاد الأوروبي الجارية، وموقفها من الصراع الأوكراني.

وبدوره علق أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قائلاً: "إن قرار ماكرون ليس مجرد قضية وطنية؛ بل يتردد صداه في أنحاء أوروبا جميعها".

وأضاف "المخاطر كبيرة، وما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على وحدة الاتحاد الأوروبي وسياساته، ولاسيما تلك المتعلقة بأوكرانيا والاستقرار الاقتصادي" .

التأثيرات على دعم أوكرانيا وديناميكيات الاتحاد الأوروبي

أحد المخاوف الرئيسية بين الزعماء الأوروبيين هو مستقبل الدعم الفرنسي لأوكرانيا. بحسب الصحيفة.

وإذا وصل حزب بارديلا اليميني المتطرف إلى السلطة، فقد يعيد النظر في المساعدات الفرنسية لأوكرانيا أو يقلصها، وهو ما قد يقوض الجهود الجماعية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

من جانبه، شدد دبلوماسي من أوروبا الشرقية على أن "التحول في موقف فرنسا بشأن أوكرانيا يمكن أن يغير بشكل جذري إطار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي".