6 جرحى بإطلاق نار جماعي في بالتيمور الأمريكية (فيديو)

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأمريكية، مساء السبت، وفقا لوسائل إعلامية محلية.

ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن مفوض شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي، أن الحادث وقع قرب تقاطع شارعي سبالدينغ وكوينزبري حوالي الساعة الـ8:50 مساء بالتوقيت المحلي (00:50 بتوقيت غرينتش) أثناء تجمع عدد من الأشخاص لتناول الطعام بالخارج.

وأكد وورلي أن الطفلة في الخامسة من عمرها أصيبت في ذراعها، ولم تكن إصابتها خطيرة، فيما هناك رجل في حالة حرجة. ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مطلق النار.

وتتكرر حوادث إطلاق النار الفردي والجماعي في الولايات المتحدة؛ ففي يوم السبت، شهدت منطقة تايمز سكوير، أشهر معلم سياحي في مدينة نيويورك، حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة 3 أشخاص.