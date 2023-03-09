رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض دعوة من زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

نقلت شبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قوله إنه لا يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة له.

وخلال مقابلة مع (سي.إن.إن) من المقرر بثها في وقت لاحق اليوم الأربعاء طلب زيلينسكي من مكارثي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، الاطلاع بنفسه على الوضع في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "على السيد مكارثي أن يأتي إلى هنا ليرى كيف نعمل، وما يحدث هنا ... ثم بعد ذلك ضع افتراضاتك".