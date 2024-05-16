محاكمة ترامب تكشف تفاصيل محرجة خلف الأبواب المغلقة

وأثناء المحاكمة، أدلى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي السابق لصحيفة التابلويد "National Enquirer" بشهادته حول ممارسات الصحيفة المتمثلة بمنع نشر قصص وتقارير سلبية عن ترامب، وذلك بالتعاون مع محاميه السابق الذي كان يقوم بمراجعة الموضوعات، وإعادة تحريرها، وإطلاع موكله عليها قبل نشرها.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف المحاكمة عن تورط ترمب المزعوم في القصص المثيرة والشائعات التي تتناولها الصحافة الصفراء، مع شهادات توضح بالتفصيل كيفية حجب القصص المسيئة له، والاحتفاظ بالقصص المؤذية لخصومه.

الظهور المتكرر لميلانيا ترمب

ورغم غيابها إلى حد كبير عن الحملة الانتخابية لعام 2024، إلا أن زوجة الرئيس السابق ظهرت، مرارًا وتكرارًا، في المحاكمة.

وربما يسلط ظهور ميلانيا المتكرر في جلسات المحاكمة الضوء على التوتر في علاقتهما، ومشاركتها المحدودة في الحياة العامة لزوجها، على الرغم من دورها السابق كالسيدة الأولى في أمريكا.

شهادة دانييلز البذيئة

وسلطت الصحيفة الضوء على بعض التفاصيل البذيئة من شهادة الممثلة الإباحية دانييلز، بما في ذلك الادعاء بأن ترامب لم يستخدم الواقي الذكري أثناء لقائهما، على الرغم من أنهما ناقشا اختبار الأمراض المنقولة جنسيًا، وشهدت أيضًا أن ترامب قارنها بابنته، وقال لها إن ذكاءها وجمالها يذكّرانه بها.

كما شهد كل من ديفيد بيكر ومايكل كوهين أنه عندما اتهمت النساء ترامب بالخيانة الزوجية، لم يكن رده هو إنكار الاتهامات، بل التأكيد على سماتهن الإيجابية.

وهذا يعني أنه بدلاً من دحض ادعاءات الخيانة الزوجية، اختار ترامب التركيز على الإشادة بالجاذبية الجسدية أو الصفات الأخرى للنساء اللاتي يوجّهن له الاتهامات.

وفي شهادته، قال كوهين إنه عندما سأل ترامب عن ادعاء عارضة الأزياء السابقة كارين ماكدوغال بوجود علاقة غرامية لها معه، أجاب الأخير: "إنها جميلة حقًا".

وختمت الصحيفة بتوقع أن محاكمة ترامب في قضية شراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، تقدم نظرة ثاقبة لسلوك الرئيس السابق، وتكشف جوانب من حياته الخاصة قد يكون لها تأثير حاسم على تصورات الناخبين الأمريكيين.