أزمة بين المعلمين والحكومة قد تؤجل العام الدراسي في إسرائيل

تشير التوقعات في إسرائيل، إلى أن العام الدراسي الجديد لن يبدأ في موعده المألوف في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة المعلمين.

وتطالب منظمة المعلمين بزيادة الرواتب، مع بدء العام الدراسي، فيما تلوح باللجوء إلى إضراب لفترة غير محددة.

وفي هذا الصدد، أكدت سيغال باعيل، ممثلة منظمة المعلمين في إسرائيل والمفاوض الرسمي مع وزارتي المالية والتعليم، عدم إمكانية بدء العام الدراسي في الثانويات، وفق الموعد المعتاد.

وقالت باعيل في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية بالعبرية، اليوم الأربعاء، إن "الفجوة بين الجانبين كبيرة جدا ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات".