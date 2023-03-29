مشاجرة عنيفة بين عسكريين إسرائيليين قرب حدود لبنان
أصيب 3 عسكريين إسرائيليين بجروح، في مشاجرة وقعت بين جنود وضباط صف على الحدود مع لبنان.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الأربعاء، عن الجيش، قوله إن المشاجرة التي وقعت الجمعة الماضي، كانت "عنيفة"، وتخللها إطلاق أحد الجنود النار في الهواء.
وقال الجيش إن "ضابطي صف خارج الخدمة ومدنيًّا – ورد أنه والد أحدهما– اقتربوا من الحاجز الأمني على الحدود اللبنانية، واندلع بعد ذلك اشتباك مع جنود يقومون بدورية روتينية في المنطقة".
وأكد جنود الدورية، أن ضابطي الصف -الذين يخدمون في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي- لم يعرّفا بأنفسهما على أنهما عسكريان، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأصيب أحد الجنود في عينه، فيما أغشي على آخر نتيجة لكمة. فيما أصيب أيضًا أحد ضابطي الصف.
وقال الجيش إن المصابين الثلاثة نُقلوا لتلقي العلاج في مستشفى.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فإن ضابط الصف الثاني والمدني لم يصابا بأذى في الشجار الذي لم يتضح سببه.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادثة، واصفًا ما حدث بأنه أمر "خطير".