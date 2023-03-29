مشاجرة عنيفة بين عسكريين إسرائيليين قرب حدود لبنان

وقال الجيش إن "ضابطي صف خارج الخدمة ومدنيًّا – ورد أنه والد أحدهما– اقتربوا من الحاجز الأمني على الحدود اللبنانية، واندلع بعد ذلك اشتباك مع جنود يقومون بدورية روتينية في المنطقة".

وأكد جنود الدورية، أن ضابطي الصف -الذين يخدمون في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي- لم يعرّفا بأنفسهما على أنهما عسكريان، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.