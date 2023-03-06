إيران تكشف عن صاروخ لتدمير أهداف بحرية متحركة
كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الإثنين، أن إيران توصلت إلى إنتاج صواريخ باليستية قادرة على تدمير الوحدات البحرية المتحركة.
وقال باقري في تصريح للتلفزيون الإيراني: "تمكنا من تصنيع صاروخ باليستي قادر على تدمير الأهداف البحرية المتحركة، وتبلغ سرعته 8 ماخ ومداه 1500 كيلومتر".
وأضاف: "يستهدف هذا الصاروخ الباليستي أهدافًا متحركة من الفضاء بسرعة 8 ماخ ومدى هذا الصاروخ الباليستي يصل إلى 1500 كيلومتر"، متابعاً: "في هذه الحالة، لم تعد حاملات الطائرات وأساطيل المعتدي آمنة على هذه المسافة من سواحلنا".
وكشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن اختبار هذا الصاروخ بنجاح، مؤكداً أنه "دخل خط الإنتاج"، دون أن يكشف عن اسم الصاروخ وتاريخ اختباره.
وتابع اللواء باقري: "مع إنتاج هذا النوع من الصواريخ، أصبحت إيران واحدة من الدول الثلاث التي لديها معرفة بصناعة هذه الصواريخ".
وكان برامج الصواريخ الإيراني مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا خاصة إسرائيل، ويهدد المسؤولون في إيران علانية بتدمير إسرائيل، حيث تحتوي بعض صواريخ إيران بعيدة المدى أيضاً على رسالة بالعبرية حول تدمير إسرائيل.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، برر المرشد الإيراني علي خامنئي، قيام بلاده بإنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها من الأسلحة بوجود أعداء لإيران".
وقال خامنئي في خطاب له "يسألوننا عن سبب الجهود التي نبذلها على أسلحتنا، مثل الطائرات دون طيار، والصواريخ، وما إلى ذلك، والجواب هو أن على الدولة التي لديها عدو أن تفكر في نفسها".