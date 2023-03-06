إيران تكشف عن صاروخ لتدمير أهداف بحرية متحركة

كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الإثنين، أن إيران توصلت إلى إنتاج صواريخ باليستية قادرة على تدمير الوحدات البحرية المتحركة.

وقال باقري في تصريح للتلفزيون الإيراني: "تمكنا من تصنيع صاروخ باليستي قادر على تدمير الأهداف البحرية المتحركة، وتبلغ سرعته 8 ماخ ومداه 1500 كيلومتر".

وأضاف: "يستهدف هذا الصاروخ الباليستي أهدافًا متحركة من الفضاء بسرعة 8 ماخ ومدى هذا الصاروخ الباليستي يصل إلى 1500 كيلومتر"، متابعاً: "في هذه الحالة، لم تعد حاملات الطائرات وأساطيل المعتدي آمنة على هذه المسافة من سواحلنا".

وكشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن اختبار هذا الصاروخ بنجاح، مؤكداً أنه "دخل خط الإنتاج"، دون أن يكشف عن اسم الصاروخ وتاريخ اختباره.