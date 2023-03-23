الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" في الكونغرس الأمريكي لتجنب حظر التطبيق

سيبذل الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك" شو زي تشو ما في وسعه من أجل بقاء هذا التطبيق لمشاركة الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، حين يواجه الخميس نوّابًّا في واشنطن يشتبهون بعلاقات تربط الشركة بالحكومة الصينية.

وسيتحدث السنغافوري البالغ 40 عامًا أمام لجنة الطاقة والتجارة النافذة في مجلس النواب الساعة الـ10:00 صباحا الـ(14:00 بتوقيت غرينتش)، في جلسة يتوقع أن تستمر ساعات يستجوبه خلالها الجمهوريون والديمقراطيون الذين يخشون أن تكون بكين تستخدم التطبيق لأغراض التجسس أو الترويج لدعاية.