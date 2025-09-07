الدفاع الروسية: إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية ليلة الأحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها الجوية اعترضت وأسقطت 69 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال ساعات الليل، فوق بضع مناطق روسية.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن عمليات الاعتراض جرت بين منتصف الليل والـ06:30 صباحًا بتوقيت موسكو، باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المناوبة.

وأوضح البيان أن 21 طائرة مسيرة أُسقطت فوق إقليم كراسنودار، و13 فوق مقاطعة فورونيج، وعَشْرًا فوق بيلغورود، وسَبْعًا في أستراخان، إضافة إلى ستٍّ في فولغوغراد.

كما أسقطت الدفاعات الجوية ثلاث طائرات في روستوف، واثنتين في بريانسك، وطائرة واحدة فوق كلٍّ من كورسك وريازان، إلى جانب طائرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم، كما تم تدمير أربع طائرات مسيرة في حوض بحر آزوف.