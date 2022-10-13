تقارير: مقتل 3 محتجين وجرح 40 عنصر أمن غرب إيران

قالت منظمتان حقوقيتان في إيران، اليوم الخميس، إن مواجهات اندلعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في مدينتي كرمنشاه وسنندج غرب إيران، أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين وجرح نحو 40 عنصراً من القوات الأمنية.

وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية التي تغطي أوضاع المناطق الكردية في إيران، أن 3 محتجين لقوا مصرعهم خلال احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، اثنان منهم في مدينة كرمنشاه، فيما لقي المتظاهر الثالث مصرعه في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب إيران.

وفي سياق متصل، قالت منظمة "هنجاو" الحقوقية الكردية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن ما لا يقل عن 40 من القوات الحكومية أصيبوا خلال الاشتباك العنيف بين القوات الحكومية والمتظاهرين في بلدة ديرة دريج في كرمانشاه.

وبحسب هنجاو، فقد تم نقل جرحى هذا النزاع المسلح في بلدة "ديري دارج"، التي تتكون أساسًا من أقلية يارسان الدينية إلى مستشفى أبو الفضل العسكري في كرمانشاه.

ومساء الأربعاء، ورغم الاحتجاجات الأمنية شهدت مدن مختلفة من إيران، من بينها العاصمة طهران وكرمنشاه وسقز وشيراز وكهكيلو وبوير أحمد جنوب غرب إيران، احتجاجات شعبية مناهضة للنظام وداعمة للمتظاهرين الأكراد في سنندج.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الحر لعمال إيران، مساء الأربعاء، اعتقال أكثر من 30 عاملا في المشروع في مدينة عسلوية الواقعة جنوب إيران من قبل القوات الخاصة والأمنية.

وبحسب الاتحاد، أصبحت منطقة طريق عسلوية السريع للبتروكيماويات آمنة للغاية يوم الأربعاء مع نشر عدد كبير من وكلاء الوحدات الخاصة.

وبحسب هذا التقرير، فإن المؤسسات الأمنية، بالتعاون الكامل مع أصحاب العمل وبعض المقاولين، تحاول منع إعادة تشكيل الإضرابات والاحتجاجات من قبل عمال المشروع.

وأضرب المئات من عمال المشروع في عدد من شركات البتروكيماويات في مصنع عسلوية للبتروكيماويات يوم الاثنين دعما للاحتجاجات الشعبية.