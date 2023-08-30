صحيفة بريطانية: بوتين يخشى تمردا جديدا رغم طي صفحة "فاغنر"

ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زالت لديه مخاوف وشكوك من مواجهة تمرد مسلح جديد رغم وفاة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة يوم الأربعاء 23 أغسطس/ آب 2023.

وذكرت الصحيفة أنه رغم الشكوك في أن بوتين ربما يكون هو من دبر الحادث، إلا أنه يشعر بالقلق بشأن الانتقام المحتمل من مقاتلي فاغنر المتبقين واحتمال حدوث تمرد مسلح ثانٍ ضد حكمه، وفقاً للمحلل السياسي الروسي في مجموعة الأزمات الدولية، أوليغ إجناتوف.

وذكرت صحيفة موسكو تايمز، أن الرئيس بوتين أمر الأجهزة السرية بالاستعداد لهذا التهديد. واتخذ الكرملين إجراءات لتطويق المعارضة، بما في ذلك منع جنازة بريغوجين من أن تصبح حدثًا عامًا وزيادة عدد رجال الأمن في المقبرة حيث تم دفن مقاتلين آخرين من فاغنر.

وكان بوتين في السابق منزعجًا من تمرد بريغوجين فراهن على وضع نهاية للقوات الخاصة التي كبر نفوذها، وفقاً للصحيفة.

وبحسب صحيفة المترو، فإن الكرملين يخطط لفوز بوتين، 70 عاماً، بالانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، وذلك من خلال استبعاد المرشحين المنافسين الأصغر سنًا، والحفاظ على صورة بوتين كزعيم قوي.

ورغم الشائعات حول اعتلال صحته، إلا أن بوتين يبدو عازماً على البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، بحسب الصحيفة.

المصدر: صحيفة "مترو"