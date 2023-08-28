صحيفة: احتمالية عودة ترامب إلى رئاسة ثانية تضع العالم على أهبة الاستعداد

بدأ حلفاء وخصوم أمريكا بالتفكير وحتى بوضع الخطط لعودة دونالد ترامب للحكم في البيت الأبيض، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبالنسبة للعديد من العواصم الأجنبية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فأن احتمالية عودة ترامب لفترة رئاسية ثانية تعد مصدر قلق، ويعتبر حلفاء أمريكا على امتدادهم من باريس إلى طوكيو "ترامب" على أنه زعيم يتسم بالعشوائية وغرابة الأطوار مع اهتمامات قليلة بتنمية العلاقات طويلة الأمد لمواجهة الطموحات التوسعية لروسيا والصين.

وترى عواصم أخرى من بينها موسكو وبكين فوائد ممكنة من "ترامب" وينظرون إليه على أنه قائد يتعامل بالتعاقدات، وقد يرغب بإبرام صفقات تهدف إلى تهدئة التوترات في أماكن ساخنة كأوكرانيا وتايوان، وفقًا لمحللين.

ومن بين أكثر المخاوف انتشارًا لدى المسؤولين الدوليين قيام "ترامب" بإشعال حرب تجارة دولية، فقد هدد "ترامب" بفرض تعريفات جمركية جديدة على جميع البضائع التي يتم توريدها إلى الولايات المتحدة مصيبة الصديق والعدو على حد سواء في خطوة تجازف بزرع انقسامات في العلاقات الأمريكية الأوروبية.

كما هدد "ترامب" بانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، في خطوة وصفها مؤخرًا "جون بولتون" مستشار الأمن القومي السابق في عهد "ترامب" بأنها من شبه المؤكد حصولها في حال تمت إعادة انتخاب "ترامب".

تتحرك بعض الحكومات نحو تأمين المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتعزيز الأمن هناك في حال تراجع "ترامب" عن دعم بلاده إذا ما أعيد انتخابه.

ومن جانبه، يأمل الكرملين بأن يتراجع "ترامب" عن دعم بلاده لكييف.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية