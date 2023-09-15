بعد انفجار قنبلة في تل أبيب.. الشرطة تحقق مع فلسطينيين مشتبه بهما

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين، قرب مفرق مدينة الرملة، شرق تل أبيب، وذلك للاشتباه بأن مركبتهما مفخخة بالمتفجرات.

ووفق بيان صادر عن الشرطة، فإنه بعد تفتيش السيارة تبين أنها خالية من المتفجرات، وتمت إحالتهما إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وقال البيان إنه "من المرجح تورط المشتبه بهما في الانفجار الذي وقع، صباح اليوم، في حديقة اليركون، وسط تل أبيب والذي على ما يبدو كان عبارة عن محاولة تنفيذ هجوم إرهابي".

وذكرت الإذاعة العامة العبرية، نقلاً عن مصدر في جهاز "الشاباك" إنه يشارك إلى جانب الشرطة، "بالتحقيق في انفجار القنبلة شمال تل أبيب، صباح اليوم الجمعة، وفيما يتعلق بالاعتقال الذي تم ظهر اليوم، سنحقق هل هناك علاقة بين الحالتين. والتحقيق ما زال مستمرًا".

يشار إلى أن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم الجمعة، في منطقة متنزه اليركون قرب حديقة للأولاد، ولم تقع إصابات جرَّاءها.

وتخشى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تنفيذ عمليات انتقامية خلال فترة الأعياد اليهودية والتي تبدأ اليوم وتستمر نحو شهر.

وكانت إسرائيل فرضت بهذه المناسبة إغلاقًا أمنيًا كاملًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية، ولغاية منتصف ليلة الأحد الإثنين، بعد تقييم الوضع.