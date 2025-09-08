 الجيش الإسرائيلي ينسف برج الرؤية في مدينة غزة

ردا على عملية القدس.. بن غفير يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح "في كل مكان"

ردا على عملية القدس.. بن غفير يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح "في كل مكان"
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفيرالمصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 11:07 ص

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، جميع الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان، وذلك خلال زيارته موقع الهجوم الذي وقع داخل محطة الحافلات المركزية في القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، إثر إطلاق نار عند تقاطع راموت شمالي المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مقتضب، إنها "قضت على شخصين نفذا عملية إطلاق النار"، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى القدس عقب العملية.

 

 

