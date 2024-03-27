الجيش الروسي يسقط 18 هدفاً فوق بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا‎

قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود جنوب روسيا، الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 هدفاً جوياً فوق المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف جلادكوف عبر "تيلغرام"، أن "شخصا أصيب، ولحقت أضرار بمنازل خاصة وسيارات"، وفق ما أوردته "رويترز".

وتشن أوكرانيا منذ أشهر، هجمات جوية على بيلغورود ومنطقتين مجاورتين هما كورسك وفورونيغ.

وقتل نحو 25 شخصاً في أكبر هجوم تشهده المنطقة في بداية العام الجاري، ووقعت عدة توغلات أيضاً في منطقة بيلغورود.