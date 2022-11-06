ترامب يدعو لحشد "موجة حمراء عملاقة" لدعم حزبه في الانتخابات النصفية



دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت إلى حشد "موجة حمراء عملاقة" من الجمهوريين من أجل ضمان الفوز على الديموقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأمريكي، يجب عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة" في إشارة منه إلى لون حزبه.

وخلال الشهرين الماضيين، شارك ترامب على موقع تروث سوشال حوالي 100 منشور يشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس لأكثر من 1200 تفاعل للرئيس السابق في تلك الفترة.

وكتب ترامب في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر "ها قد عدنا مجددا" مرفقا تصريحه بمنشور مضلل عن الانتخابات في ولاية بنسلفانيا التي تشهد دائما تنافسيا حاميا وقد تحدد الأسبوع المقبل ما إذا كان الجمهوريون سيستعيدون الغالبية في مجلس الشيوخ.

وأضاف الملياردير الجمهوري "انتخابات مزورة".

يذكر ذلك بأساليبه خلال انتخابات العام 2020 عندما غرد مرارا بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد تعرضت للتزوير، وقد أثبتت لاحقا عشرات قرارات المحاكم زيف ذلك الاتهام.

لكن الخبراء يقولون إن مثل هذه المعلومات المضللة قد تقوض الثقة مع تصويت الأميركيين في أول انتخابات وطنية منذ اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

يؤكد راسل مويرهيد أستاذ السياسة والديموقراطية في كلية دارتموث لوكالة فرانس برس أنه "إذا قال القادة لأتباعهم إن الانتخابات غير موثوقة فان أتباعهم يصدقونهم".

ويضيف أن "إصرار ترامب على أن الانتخابات فاسدة (بينما هي ليست كذلك) لا يحقق إلا أمرا واحدا: يفسد الديموقراطية الأميركية".

يتحدث ترامب بشكل مكثف عبر موقع تروث سوشال، لعشرات المرات أحيانا.

في الشهرين الماضيين، هاجم بايدن والديموقراطيين وانتقد التحقيقات الجارية ضده ومجّد تجمعاته والإنجازات التي حققها.

كما أثنى ترامب على الجمهوريين الذين يدعمون مزاعمه المتعلقة بالانتخابات، مثل كاري ليك التي أشارت إلى أنها قد ترفض النتائج إذا خسرت في الانتخابات حول منصب حاكم أريزونا.