معارضة بايدن لرد إسرائيل على إيران تثير انتقادات في الكونغرس

أفاد موقع "أكسيوس"، أن إخبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم مضاد إسرائيلي ضد إيران أثار انتقادات وخلافات من كلا الحزبين.

ويعتقد بايدن وكبار مستشاريه أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سوف يثير حربًا إقليمية ذات عواقب كارثية، فيما أيد الجمهوريون الرد.

وردد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، موقف بايدن يوم الأحد، قائلاً: "الرئيس كان واضحًا للغاية، نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران، ولا نسعى إلى التصعيد هنا، وسوف نواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وذكر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون إن بايدن يشكل "إحراجا للولايات المتحدة" لأنه حث الإسرائيليين على عدم الانتقام، وفقًا للموقع الأمريكي.