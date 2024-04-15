معارضة بايدن لرد إسرائيل على إيران تثير انتقادات في الكونغرس
أفاد موقع "أكسيوس"، أن إخبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم مضاد إسرائيلي ضد إيران أثار انتقادات وخلافات من كلا الحزبين.
ويعتقد بايدن وكبار مستشاريه أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سوف يثير حربًا إقليمية ذات عواقب كارثية، فيما أيد الجمهوريون الرد.
وردد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، موقف بايدن يوم الأحد، قائلاً: "الرئيس كان واضحًا للغاية، نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران، ولا نسعى إلى التصعيد هنا، وسوف نواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وذكر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون إن بايدن يشكل "إحراجا للولايات المتحدة" لأنه حث الإسرائيليين على عدم الانتقام، وفقًا للموقع الأمريكي.
وأضاف: "من مصلحة الولايات المتحدة التأكد من وضع إيران، التي تمثل التهديد الرئيس للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، على الأقل في مكانها، حتى يتم تجنيب إسرائيل وعرب الخليج وأمريكا التهديد الذي تشكله".
وعارض السيناتور الديمقراطي جون فيترمان الرئيس أيضًا، قائلاً لبرنامج "حالة الاتحاد" إنه لا يتفق مع بايدن ويعتقد أنه "يجب أن ندعم إسرائيل في هذا الموقف"، لكنه قال إن ذلك لا ينفي أن بايدن "رئيس رائع".
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز: "إننا يجب أن نأخذ نفسًا ونحلل العواقب التي قد تترتب على هجوم إسرائيلي على إيران أو أي تصعيد آخر".
وصرح زعيم الأغلبية في مجلس النواب الجمهوري ستيف سكاليز يوم السبت، إن مجلس النواب سيصوت على حزمة مساعدات هذا الأسبوع، رغم أنه لم يحدد ما ستحتويه بخلاف المساعدات لإسرائيل.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الجمهوري مايك تورنر: "لا أعتقد في هذه المرحلة أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في عمل عسكري مباشر ضد إيران"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بحاجة لأن توضح أن استمرار مهاجمة إسرائيل يتطلب ردًا.
وكانت إيران قد أطلقت مسيرات وصواريخ هجومية ضد إسرائيل ليلة السبت بالتوقيت المحلي ردًا على غارة جوية استهدفت قنصليتها في سوريا وأسفرت عن مقتل جنرال إيراني كبير، بحسب الموقع الأمريكي.