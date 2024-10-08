ترحيل نجل أسامة بن لادن من فرنسا ومنعه من العودة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو ترحيل أحد أبناء مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من البلاد، بعد أن عاش هناك لسنوات يرسم المناظر الطبيعية في إحدى بلدات منطقة نورماندي.

وأعلن ريتايو منعه من العودة إليها بعد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عُدَّت "تمجدًا الإرهاب".

وقال ريتايو إنه وقع على أمر بمنع عمر بن لادن من دخول فرنسا بعد ترحيله في وقت سابق، من دون أن يذكر تفاصيل عن موعد ترحيله، أو البلد الذي أرسل إليه، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف عبر منصة إكس "السيد ابن لادن، الذي كان يعيش في إقليم أورن منذ عدة سنوات بوصفه زوجًا لمواطنة بريطانية، نشر تعليقات على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي في 2023 تمجد الإرهاب".

وتابع قائلًا "ينص الحظر الإداري أيضًا على عدم السماح للسيد ابن لادن بالعودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب".

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وذكرت صحيفة "لو بابليكاتور ليبر" الأسبوعية المحلية أن ابن لادن لفت أنظار السلطات الفرنسية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى ميلاد والده الذي قتلته قوات أمريكية في 2011.

وذكرت الصحيفة في يوليو تموز 2023 أن الشرطة كانت تبحث عن ابن لادن في بلدة دومفورت في نورماندي.