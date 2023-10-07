المشاكل الاقتصادية تعصف بأوكرانيا وتُهدد قدرتها على التعافي
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب، يُظهر بعض علامات التحسن المبدئية، مع استقرار النمو وانخفاض التضخم وعودة بعض الاستثمارات الأجنبية، لكن في المناطق التي تم تحريرها من السيطرة الروسية، العام الماضي، فيما تقول الشركات إنها تعاني من ندرة الإقراض، ونقص العمالة، ومن خطر الألغام الأرضية، والقرب من خط المواجهة الذي لا يزال نشطًا.
ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال واقتصاديين ومسؤولين أوكرانيين قولهم إن التحديات الاقتصادية تهدد بجعل التعافي أكثر صعوبة في المناطق المحررة، حيث تبتعد الشركات والأشخاص الذين فروا من العنف.
وأشارت إلى أن روسيا تأمل أن تؤدي المشاكل الاقتصادية في أوكرانيا إلى تقويض قدرتها على البقاء دون المساعدات الغربية.
ومن الممكن أن يؤدي التعافي الاقتصادي البطيء أيضًا إلى زيادة تكاليف إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب، والتي يقدرها البنك الدولي بنحو 411 مليار دولار، ومن المرجح أن يموّل الغرب معظمها، بحسب الصحيفة.
وبينت الصحيفة أنه بشكل عام، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، بعد انكماشه بنسبة 29.1% في العام 2022، كما يتوقع انخفاض التضخم من 26.6% في العام الماضي إلى 8.6% حاليًا، وتضاعف سعر سندات البلاد في الأشهر المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوكالة الحكومية الأوكرانية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مصطفى نعيم، التي أوضحت أن الحكومة الأوكرانية تحرز تقدمًا في إعادة بناء البنية التحتية، مثل الجسور في الأراضي المحررة، رغم تحديات القصف الروسي المستمر، ومغادرة الشركات المحلية والأجنبية المقاولة بسبب التهديدات الأمنية ومعايير السلامة.
وقال رئيس الوكالة إن "الحرب يمكن أن تغير الجغرافيا الاقتصادية لأوكرانيا كاملة".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية