المشاكل الاقتصادية تعصف بأوكرانيا وتُهدد قدرتها على التعافي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب، يُظهر بعض علامات التحسن المبدئية، مع استقرار النمو وانخفاض التضخم وعودة بعض الاستثمارات الأجنبية، لكن في المناطق التي تم تحريرها من السيطرة الروسية، العام الماضي، فيما تقول الشركات إنها تعاني من ندرة الإقراض، ونقص العمالة، ومن خطر الألغام الأرضية، والقرب من خط المواجهة الذي لا يزال نشطًا.

ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال واقتصاديين ومسؤولين أوكرانيين قولهم إن التحديات الاقتصادية تهدد بجعل التعافي أكثر صعوبة في المناطق المحررة، حيث تبتعد الشركات والأشخاص الذين فروا من العنف.