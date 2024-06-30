إيران.. مقرب من بزشكيان يُشبّه التيار المتشدد بـ"طالبان"

ومن المقرر أن يخوض بزشكيان وجليلي الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية يوم الجمعة المقبل وذلك بعدما لم يتمكن أي من المرشحين من الفوز بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة والتي شهدت مشاركة متدنية بنسبة 40 % كما أعلنت السلطات الرسمية.

وكان جهرمي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، وأصغر وزير.

من جانبها، اعتبرت الحملة الانتخابية للمرشح جليلي تصريحات جهرمي بأنها "إهانة إلى الشعب الإيراني"، مؤكدة بأن "تصريحات مرشح حملة بزشكيان جاءت بعدما صوت أكثر من 38% من الناخبين في انتخابات الجمعة لصالح جليلي".

وقالت الحملة في بيان لها: "إهانة الناس طبعا من قبل أنصار بزشكيان أمر طبيعي، فقد أهان الرئيس الأسبق حسن روحاني، أحد الداعمين الرئيسيين لبزشكيان".