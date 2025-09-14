كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية من عواقب مناوراتها العسكرية مع واشنطن

حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية والعضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، من أن بيونغ يانغ تعتبر مشاركة كوريا الجنوبية في المناورات مع الولايات المتحدة "سياسة عدائية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن كيم يو جونغ قولها: "إذا كانت السلطات الحالية تشارك الفكرة الخطيرة للحكام السابقين (لكوريا الجنوبية)... فإننا سنعتبر ذلك استعراضًا للموقف العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واستمرارًا لسياسات المواجهة".

وحذرت من أن "استعراض القوة المتهور" من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بالقرب من حدود كوريا الشمالية "لا بدَّ أن يؤدي إلى عواقب سلبية" بالنسبة للدول الثلاث.

وأكدت أن بيونغ يانغ تعتبر سياسة "الردع النووي" التي تتبعها سيئول وواشنطن "خطيرة".

ومن المقرر أن تجري خلال الفترة بين الـ15 والـ19 من سبتمبر مناورات مشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية تحت تسمية Iron Mace، بموازاة المناورات الثلاثية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، التي تحمل اسم Freedom Edge.