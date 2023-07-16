مقتل امرأة في قصف أوكراني على بلدة جنوبي روسيا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل امرأة نتيجة استهداف القوات الأوكرانية لسوق في مدينة شيبيكينو، رغم دعوة السلطات الروسية قبل أشهر سكان المدينة إلى مغادرتها.

وقال جلادكوف عبر قناته على "تيلغرام"، إن " قصف القوات الأوكراينة لمنطقة السوق المركزي في شيبيكينو أسفر عنه مصرع مرأة كانت تركب دراجة جراء إصابتها بعدة شظايا.

وكانت السلطات الروسية قد أمرت قبل أشهر السكان بإخلاء المدن الحدودية مع أوكرانيا، خاصة تلك الواقعة في مقاطعة بيلغورود، نتيجة قصفها المستمر من قبل القوات الأوكراينة.