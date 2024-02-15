انفجار مستودع نفطي روسي في تبادل للغارات الجوية مع أوكرانيا

تبادلت القوات الروسية والأوكرانية الهجمات والغارات الجوية، ليل الأربعاء، وبينما قصفت مسيرات أوكرانية مرفق نفط في روسيا استهدفت الأخيرة مرافق للبنية التحتية بمناطق في أوكرانيا.

وهاجمت مُسيرة أوكرانية مستودعا لتخزين النفط في منطقة كورسك الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة، وفق حاكم المنطقة رومان ستاروفويت.

واشتعلت النيران في 3 خزانات بنزين في مستودع النفط.

وقال ستاروفويت، عبر تطبيق تيليغرام، اليوم الخميس، إن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

ومن جانبه، قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، إن مرافق البنية التحتية في المدينة تعرضت لهجمات روسية أضرت بها.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا فيليب برونين، أن مستودعات في منطقة ميرغورود تعرضت للقصف.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك، أن مرافق البنية التحتية في المنطقة تضررت.

وأعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب تحسبا لغارات جوية روسية في جميع أنحاء البلاد في الصباح.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن انفجارات أيضًا في لفيف ودنيبروبيتروفسك ومدينة زابوروجي التي تسيطر عليها كييف.

وذكر عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفوي، أن إحدى مرافق البنية التحتية تضررت نتيجة الانفجار الذي وقع اليوم الخميس، دون أن يحدد نوع المرفق.