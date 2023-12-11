ترقب لنتائج حاسمة مع انطلاق المفاوضات النهائية في "كوب28"

انطلقت، اليوم الإثنين، المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف "كوب 28" في مدينة إكسبو بدبي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأتي عمليات التفاوض بين ممثلي الدول الأطراف عقب ترقب عالمي للحلول العملية المقدمة وإعلان النتائج والقرارات النهائية لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، بعد موافقة جميع الأطراف.

وبذلت دولة الإمارات جهودا كبيرة لتسهيل عملية التفاوض والتي وصلت للمرحلة النهائية والحاسمة، فيما ينتظر العالم نتائج حاسمة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والعمل المناخي، وفق ما نقلته "وام".

ويقدم كوب 28 فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند للنتائج العلمية الهادفة إلى ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية واتفاق باريس.