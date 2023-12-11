ترقب لنتائج حاسمة مع انطلاق المفاوضات النهائية في "كوب28"
انطلقت، اليوم الإثنين، المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف "كوب 28" في مدينة إكسبو بدبي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتأتي عمليات التفاوض بين ممثلي الدول الأطراف عقب ترقب عالمي للحلول العملية المقدمة وإعلان النتائج والقرارات النهائية لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، بعد موافقة جميع الأطراف.
وبذلت دولة الإمارات جهودا كبيرة لتسهيل عملية التفاوض والتي وصلت للمرحلة النهائية والحاسمة، فيما ينتظر العالم نتائج حاسمة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والعمل المناخي، وفق ما نقلته "وام".
ويقدم كوب 28 فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند للنتائج العلمية الهادفة إلى ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية واتفاق باريس.
وتستهدف رئاسة "كوب 28" وصول ممثلي الدول الأطراف لأفكار تعزز كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل، إضافة إلى تسريع عملية التخفيف بشكل كبير مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة.
وتعمل رئاسة "كوب 28" مع مفاوضي الأطراف كافة بروح المسؤولية والشراكة والوحدة من أجل احتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض.
وعملت رئاسة مؤتمر الأطراف، منذ البداية على صياغة أجندة عمل قوية مقترنة بأقصى قدرمن الطموح.
ودعت رئاسة "كوب 28" رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة "المجلس" وأسماه مجلس صناع التغيير، كما دعت الرئاسة الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.
وأكدت رئاسة "كوب 28" لممثلي الدول الأطراف ضرورة التوافق فيما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يشمل الفحم بمشاركة جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف بشكل بنّاء، والتحلي بالمرونة والتصرف بعزم وإيجاد أرضية مشتركة.
وعملت رئاسة "كوب 28" بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة لتحقيق نتائج عملية وملموسة في الإمارات، بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض.