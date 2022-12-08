إيران تحكم بإعدام 5 متهمين في هجوم مسلح على مرقد ديني

وقال رئيس القضاء في المدينة، كاظم موسوي، لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون "جوان"، إنه "تم الحكم على 5 من المتهمين الرئيسين في هجوم مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم المعروف بشاه جراغ".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص متهمون بالمحاربة والفساد في الأرض، والانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والانتماء إلى جماعة متمردة والتجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلاد".