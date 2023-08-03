زيارة مسؤول تايواني لأمريكا تُغضب الصين بـ"شدة"

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، كما تعارض بقوة "الزيارات الخادعة للانفصاليين الذين يطالبون باستقلال" تايوان.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان بأن بكين تحث واشنطن على وقف الاتصالات الرسمية الأمريكية مع تايوان ومنع توطيد علاقات "فعلية" بينهما.

وسيتوقف وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، في نيويورك وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في طريق سفره إلى ومن باراغواي التي يزورها بمناسبة تنصيب رئيسها الجديد.

ولا تعترف الولايات المتحدة باستقلال تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، لكنها تعارض في الوقت نفسه أن تقوم الصين بضمها عن طريق القوة.

وكانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، قد أثارت توترا ديبلوماسيا كبيرا بين واشنطن وبكين في 2022.