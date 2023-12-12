أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخين و 9 مسيّرات روسية

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تسعا من أصل 15 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا أمس الاثنين على الأراضي الأوكرانية، إلى جانب صاروخي كروز، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية.

وقالت القوات الجوية، اليوم الثلاثاء، إن الطائرات من طراز شاهد الإيرانية الصنع، التي أطلقتها روسيا تم تدميرها في عدة مناطق في أوكرانيا، وإنه تم إسقاط صاروخي كروز فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.