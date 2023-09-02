تقرير: قرابة 3 ملايين فنزويلي يعيشون في كولومبيا

ارتفع عدد الفنزويليين الذين هاجروا إلى الأراضي الكولومبية، بشكل كبير خلال آخر عشر سنوات، ليصل إلى قرابة ثلاثة ملايين مهاجر، حسب ما نقله موقع "إنفوباي" الإخباري عن دراسة للمرصد الفنزويلي بجامعة "روزاريو".

وقال المرصد إن عدد الفنزويليين في كولومبيا ارتفع من 23.573 إلى 2.894.593 بسبب تنامي الهجرة في عامي 2016 و2017 اللذين تزامنا مع إعلان الأزمة الصحية في فنزويلا، وتصنيفها كدولة تعاني من حالة طوارئ.

وأضاف المرصد أن العدد ارتفع مجددًا في عام 2021 بسبب تساهل السلطات الكولومبية وتقديم المساعدات المالية للمهاجرين، ورفضها تغيير أنظمة الهجرة لديها أسوة بباقي دول جنوب أمريكا.