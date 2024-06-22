"خيار وحيد".. لوبان تكشف سبيل ماكرون للخروج من الأزمة السياسية‎

كشفت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، الجمعة، "الخيار الوحيد" الذي سيتبقى للرئيس إيمانويل ماكرون للخروج من أزمته السياسية، وفق "رويترز".

وأكدت لوبان، في تصريح لها خلال جولة في إقليم "دو كاليه" في إطار حملتها الانتخابية، أن على ماكرون الاستقالة للخروج من أزمة أثارها حل "الجمعية الوطنية" والدعوة لانتخابات تشريعية في تموز/يوليو.

وقالت لوبان: "أنا لا أدعو ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات". لكنها قالت إنه "عندما يكون هناك جمود سياسي وأزمة سياسية، فثمة 3 احتمالات، هي التعديل الوزاري أو حل البرلمان أو الاستقالة".

وأضافت أن التعديل الوزاري "لا يبدو لي في هذا الظرف مفيداً جداً. وحل البرلمان حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة" للخروح من الأزمة السياسية.

وأشارت لوبان إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور الحرية لفعله".

وأظهر أحدث استطلاع للرأي، نشر الجمعة، أن "التجمع الوطني" بزعامة لوبن سيحصل على 250 - 300 نائب في "الجمعية الوطنية" المقبلة.

وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية في 30 حزيران/ يونيو و7 تموز/ يوليو.