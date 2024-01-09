رئيس إسرائيل: دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية "وحشية"

وقدمت جنوب أفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، وأكّدت أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية لتدمير غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإتنية الأوسع بين الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي "لدحض اتهام فرية الدم السخيف" من جانب جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم بلا رأفة".

وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى ما بين 4 و6 سنوات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، التي أكدت أن إسرائيل "ستستخدم أدوات الضغط الدبلوماسي لتعبئة الدول ضد جنوب أفريقيا".