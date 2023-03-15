رغم تقديمه أكثر من طلب.. إسرائيل ترفض استقبال جوزيف بوريل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، رفض إسرائيل استقبال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، رغم تقديمه أكثر من طلب لزيارة تل أبيب.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "وزارة الخارجية لم تستجب لأكثر من طلب تقدم به بوريل من أجل زيارة تل أبيب"، مشيرة إلى أن "رفض استقبال المسؤول الأوروبي يأتي على خلفية تصريحاته ضد إسرائيل".
وبحسب الإذاعة العبرية، فإن "إسرائيل غاضبة من المقارنات التي أجراها بين حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو".
وقبل عدة أيام، قال بوريل، إن "هناك نذر تصعيد جديد للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعيًا لتخفيف التوترات على المدى القريب، من أجل فتح الأفق السياسي لعملية السلام.
وأمس الثلاثاء، طلبت إسرائيل من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في شؤونها الداخلية، خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تزداد فيه الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، كما تشهد الضفة الغربية تصعيدًا أمنيًا زادت حدته مع بداية العام الجاري، علاوة على مخاوف من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "كوهين طالب برفض أي محاولة للتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لإسرائيل، ورفض مقارنة بوريل بين الهجمات الفلسطينية والضحايا الإسرائيليين وأعمال الجيش ضد المهاجمين الفلسطينيين".
وقال كوهين، وفق بيان وزارة الخارجية الإسرائيلي: "تدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية وتمويل الفلسطينيين يجب أن يتوقف".