رغم تقديمه أكثر من طلب.. إسرائيل ترفض استقبال جوزيف بوريل

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "وزارة الخارجية لم تستجب لأكثر من طلب تقدم به بوريل من أجل زيارة تل أبيب"، مشيرة إلى أن "رفض استقبال المسؤول الأوروبي يأتي على خلفية تصريحاته ضد إسرائيل".

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن "إسرائيل غاضبة من المقارنات التي أجراها بين حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو".

وقبل عدة أيام، قال بوريل، إن "هناك نذر تصعيد جديد للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعيًا لتخفيف التوترات على المدى القريب، من أجل فتح الأفق السياسي لعملية السلام.

وأمس الثلاثاء، طلبت إسرائيل من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في شؤونها الداخلية، خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.