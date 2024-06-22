كل فتاة بأبيها معجبة.. دور بارز لبنات مرشحي رئاسة إيران في حشد الأصوات

تلعب بنات المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، دورا بارزا بالحملات الانتخابية؛ إذ يعد وجودهن في البرامج التلفزيونية أو الحملات الانتخابية أمرا غير مسبوق في إيران، لكن في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، أصبح حضورهن أكثر بروزا وإثارة للجدل.

في 2021، ظهرت ابنة الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي في برنامج تلفزيوني، وتصدر ظهور ابنة المرشح الجنرال محسن رضائي في حينها، بفستان بختياري، الأخبار.

وكانت نقطة البداية لتواجد بنات المرشحين في الانتخابات الحالية، عندما دخل المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، وزارة الداخلية وهو يمسك بيد ابنته لتقديم أوراق ترشحه.

ويرى الكثيرون، أن المشاركة القوية للمرأة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي إنجاز للحركة النسائية وتراجع الجمهورية الإسلامية عن تجاهل دور المرأة، وفي كل ليلة قبل "المقابلة الخاصة" مع المرشحين، تبث قناة "خبر" برنامجا يسمى "المقابلة الحميمة" ويقوم كل مرشح بتقديم أحد أفراد عائلته كممثل للمشاركة في هذه المقابلة بدلا منه.

وفي البرنامج يتم طرح أسئلة من ممثلي المرشحين حول موضوعات مثل أنشطة العمل والخصائص الشخصية والاجتماعية والقضايا الأسرية واهتماماتهم وأذواقهم.