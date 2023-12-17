لماذا أصبحت موانئ إسبانيا بوابة المخدرات إلى أوروبا؟

كشف تقرير إخباري، بأن تجار المخدرات يفضلون الموانئ الإسبانية، للقيام بعمليات التهريب، خاصة مادة الكوكايين، إذ تضبط السلطات كميات من هذه المادة في مناطق الجزيرة الخضراء وبرشلونة وفالنسيا.

وأفاد التقرير الصادر عن المرصد الأوروبي للمخدرات وإدمان المخدرات ونشره موقع "إنفوباي" الإسباني، بأن السلطات تضبط باستمرار موادَّ مخدرة في مناطق الجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة.

وضبطت الشرطة، قبل أيام شحنتين وصلتا عن طريق البحر يبلغ مجموعهما حوالي 11 طنا من الكوكايين، إذ وصلت إحداها، والتي تحتوي على 3.400 كيلوغرام من المخدرات، إلى ميناء فالنسيا على وجه الخصوص.