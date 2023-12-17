لماذا أصبحت موانئ إسبانيا بوابة المخدرات إلى أوروبا؟
كشف تقرير إخباري، بأن تجار المخدرات يفضلون الموانئ الإسبانية، للقيام بعمليات التهريب، خاصة مادة الكوكايين، إذ تضبط السلطات كميات من هذه المادة في مناطق الجزيرة الخضراء وبرشلونة وفالنسيا.
وأفاد التقرير الصادر عن المرصد الأوروبي للمخدرات وإدمان المخدرات ونشره موقع "إنفوباي" الإسباني، بأن السلطات تضبط باستمرار موادَّ مخدرة في مناطق الجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة.
وضبطت الشرطة، قبل أيام شحنتين وصلتا عن طريق البحر يبلغ مجموعهما حوالي 11 طنا من الكوكايين، إذ وصلت إحداها، والتي تحتوي على 3.400 كيلوغرام من المخدرات، إلى ميناء فالنسيا على وجه الخصوص.
أما الشحنة الأخرى التي تم اكتشافها في ميناء "فيغو"، فقد تم اعتبارها أكبر مصادرة كوكايين في تاريخ منطقة فالنسيا، فيما يرجح التقرير أن يكون وراء هذه الشحنة "كارتل البلقان"، وتحديدا المافيا الألبانية.
ووفق التقرير فإن "طريقة العمل التي استخدمها تجار المخدرات هؤلاء لإيصال الشحنة إلى ميناء فيغو، كان من المقرر توزيعها في جميع أنحاء أوروبا، هي نموذج للخريطة الحالية لتهريب الكوكايين في القارة وبقية العالم".
وأوضح التقرير بأن مصدر هذه الكميات من الكوكايين، كان من كولومبيا، لكن البضائع مرت أولا عبر الإكوادور قبل أن تتجه بحرا إلى إسبانيا مموهة في شحنة من الأسماك المجمدة والمأكولات البحرية.
كما لفت إلى أن العلاقات بين تجار المخدرات والشركات التي تعمل بانتظام في الموانئ هي جزء لا غنى عنه من العمل، إذ إن أكبر عملية ضبط مخدرات في فالنسيا المشار إليها، كانت لرجل أعمال من لاكورونيا، والذي دعم وصول المخبأ في حاويات من التونة المجمدة التي كان يبيعها بسعر أقل من سعر السوق.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري