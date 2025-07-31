ترامب يستبعد إبرام اتفاق تجاري مع كندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد أن أعلنت دعمها لقيام دولة فلسطينية.

وكان ترامب أكد في وقت سابق أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 35 % على السلع الكندية اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، قبل انتهاء المدة التي حدّدها البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد.

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وجاء الإعلان على شكل رسالة نشرها ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "سوشيال تروث"، ضمن تهديدات أخرى بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الشركاء التجاريين.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن حكومته ستواصل حماية العمال والشركات في البلاد، بينما يقترب الموعد النهائي للمدة المحدّدة للمفاوضات التجارية.