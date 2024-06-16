ما علاقة الانتخابات الرئاسية بصفقة إيران والسويد لتبادل السجناء؟

تباينت ردود الفعل الإيراني بشأن إفراج السويد، السبت، عن المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية حميد نوري.

ونوري كان معتقلاً في السويد منذ العام 2019 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، بتهمة التورط في قتل المئات من المعارضين الإيرانيين في العام 1988.

ويرى مسؤولون ومحللون مقربون من الحكومة بأن الإفراج عن نوري "ضربة قوية" لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي كانت وراء اعتقال نوري في السويد.

وجاءت عملية الإفراج عن نوري الذي وصل إلى طهران مساء السبت، ضمن صفقة لتبادل السجناء مع السويد بوساطة سلطنة عُمان، فيما أفرجت إيران عن اثنين من السجناء الذين يحملون الجنسية السويدية.

ما علاقة الانتخابات؟

وفي إشارة إلى إطلاق سراح نوري، قال عضو البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري لـ"إرم نيوز"، إن "الإفراج ليس له صلة بالانتخابات الرئاسية المبكرة"، مُضيفًا أن ذلك يعود "للدبلوماسية القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وذكر: "جرت زيارات واجتماعات ومحادثات عديدة مع السويديين من أجل إطلاق سراح نوري، ولم تنجح مطالب وخطط منظمة مجاهدي خلق غير المبررة بشأنه".

وأضاف أن "الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران مسألة داخلية وجاءت بعد مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه، ولا علاقة لصفقة تبادل السجناء مع السويد في الانتخابات".

وبدوره، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي في تدوينة له عبر منصة "إكس"، إن "الإفراج عن حميد نوري كان بمثابة ضربة قوية لأكاذيب بعض الدول الغربية".

وأضاف أن "الدبلوماسية النشطة وليس الكسل كانت مصدر هذا النجاح الذي حققته المؤسسات المعنية، يجب على النرجسيين أن يفتحوا أعينهم قليلًا".

ومن جانبه، قال أمين مجلس الإعلام الحكومي ورئيس صحيفة إيران، إحسان صالحي، عبر "إكس"، "في يونيو/حزيران من العام الماضي، أُطلِق سراح الدبلوماسي أسد الله أسدي، واليوم حميد نوري من السجن الذي نصبه المنافقون ودفع ثمنه".

وأضاف صالحي أن "قضية حميد نوري كانت في الأساس لضرب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ولكنهم فشلوا في هذا الصدد".