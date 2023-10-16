المستشار الألماني يزور إسرائيل ومصر هذا الأسبوع

قالت مصادر مطلعة إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيتوجه إلى إسرائيل غدا الثلاثاء، وبعد ذلك إلى مصر، بينما تكثف الدول الغربية جهودها لتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يغادر شولتس إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله في برلين، غدا الثلاثاء.

وقال رون بروسور، سفير إسرائيل لدى ألمانيا، لقناة فيلت التلفزيونية الألمانية: "إنها حقا علامة على التضامن، إنه أول رئيس (حكومة) يزور إسرائيل (منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل)، ونرى ذلك مهمًا للغاية".