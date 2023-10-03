معركة الثواني القاتلة.. قناصة أوكرانيون في وجه آلة الحرب الحديثة
أمضى فريق من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أسبوعا مع فريق من القناصة الأوكرانيين، جنوب البلاد، وعاشوا معهم كأنهم جزء منهم، حيث قابلوا قناصين ومدربين ومتدربين بغية الوصول إلى فهم لهذه الحرب التي تدور من وراء الكواليس من قبل كادر من القناصين المدربين جيدا.
الصحيفة نشرت تقريرا تضمن تفاصيل عمل القناصين والمخاطر التي تواجههم، مشيرة إلى أن فريقا من أربعة قناصين أوكرانيين وصل تحت جنح الظلام إلى مكان يبعد نحو ميل عن موقع للقوات الروسية جنوب أوكرانيا يضم وحدات من القوات الخاصة.
وأضافت: اتخذ الأربعة مواقعهم في مكان يسمونه المخبأ ناصبين بنادقهم صوب الموقع الروسي. وفي حال ظهر جندي روسي فإن رصاصة القناص ذات العيار الكبير ستستغرق نحو أربع ثوانٍ للوصول إلى صدره.
دور مجهول
وبحسب التقرير، يحتل دور القناص، ذلك القاتل الفتاك غير المرئي، جزءا يتم تجاهله في الغالب من ساحة المعركة في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، والتي تميزت باستخدام المدفعية والدبابات والمسيرات وصواريخ كروز.
ويعتبر القناصة الأوكرانيون جزءا من سلاح المشاة الذي يبدو أكثر بدائية أمام طغيان أدوات القتل العالية التقنية والقوة الخشنة لمدافع الهاوتزر والهاون. وقد جعلت التقنيات الحديثة عمليات القنص من مواقع مخفية عن الأعين أكثر صعوبة، خاصة مع انتشار المسيّرات الصغيرة التي تعمل كأدوات مراقبة فتاكة فوق الخطوط الأمامية. ورغم هذا فإن على القناصين الأوكرانيين تغيير تكتيكاتهم وإلا جازفوا بالتسبب بموت سريع.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هناك القليل من مراكز تدريب القناصة في أوكرانيا، في حين أن كثيرا من الإرشادات تأتي من صفوف متخصصة وتدريب خاص ومتطوعين منتشرين في أنحاء البلاد. وقد اشتكى بعض القناصة من أن التركيز على حفر الخنادق الهجومية - وهو تكتيك ضروري لاستعادة الأراضي - جعل التدريب على القنص يحظى بقليل من الأولوية لدى بعض القادة.
ولم يتم الإعلان عن عدد القناصة في الجيش الأوكراني، وفقا للصحيفة، لكن تقديرات المدربين تشير إلى أن هناك بضعة آلاف منهم مقسمين إلى صنفين رئيسيين، حيث تعرف الأغلبية بأنهم رماة بارعون قادرون على إصابة البشر من على بعد 300 ياردة. ويتموضع هؤلاء في الغالب في الخنادق مقدمين الدعم لرفاقهم في السلاح. أما الصنف الثاني فينتمي إلى القناصة الكشافة، ويعرف هؤلاء بين القناصين بأنهم مطلقو النار لمسافات بعيدة. وهؤلاء أعدادهم قليلة ويمكنهم إصابة الأهداف بدقة من مسافة ميل فأكثر، وهم قادرون على قراءة الرياح والحرارة والضغط الجوي قبل الضغط على الزناد.
مضاعِف القوة
وذكر التقرير أن كثيرا من الناس يخشون أن يصبحوا قناصين؛ لأن هناك اعتقادا يقول إن القناصة يعدون واحدا من الأهداف ذات الأولوية لدى العدو، وفقا لأحد المتدربين الأوكرانيين.
وأشار إلى أنه في الأوساط العسكرية يدعى القناصون "مضاعِف القوة"، بمعنى أنهم قادرون على مضاعفة التأثير في أرض المعركة.
لكن الضغط على الزناد له تكلفته، بحسب التقرير، وبخاصة في عصر المسيّرات والمناظير الحرارية التي تضمن الكشف عن حرارة أجسام القناصة مهما كانت جودة التمويه الذي يستخدمونه. كما يمكن بسهولة رؤية الغبار والدخان، وفي بعض الأحيان الوميض المنطلق من رصاصة ذات عيار كبير أثناء خروجها من ماسورة البندقية. وهذا يعني زيادة احتمالية تلقي رصاصة أو قذيفة من العدو.
الصحيفة شددت على أن الفريق المدرب جيدا من القناصة يبرز وجوده في الخطوط الأمامية من خلال مضايقته وقتله للعدو، إلى أن ينسحب الفريق، وإلا فسيتم اكتشاف أمره، فإما أن يُقضى عليه، وإما أن يُردع. وفي أغلب الأحيان يكون الأمر بالنسبة لهم كأداء رقصة دقيقة وهم ينتقون مواقعهم ويختارون إما إطلاق النار وإما الملاحظة.
ويفعل القناصون أعمالا أكثر بكثير من إصابة الناس من مسافات بعيدة، وفق التقرير الذي أشار إلى أنه في واقع الأمر، فإن قتل عدو يكون في الغالب الخطوة الأخيرة في قائمة طويلة من الأولويات، كالقيام بأعمال الكشافة والاستطلاع وحماية الوحدات المهاجمة وتحديد أهداف للمدفعية.
المصدر: صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية