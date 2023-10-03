معركة الثواني القاتلة.. قناصة أوكرانيون في وجه آلة الحرب الحديثة

دور مجهول

وبحسب التقرير، يحتل دور القناص، ذلك القاتل الفتاك غير المرئي، جزءا يتم تجاهله في الغالب من ساحة المعركة في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، والتي تميزت باستخدام المدفعية والدبابات والمسيرات وصواريخ كروز.

ويعتبر القناصة الأوكرانيون جزءا من سلاح المشاة الذي يبدو أكثر بدائية أمام طغيان أدوات القتل العالية التقنية والقوة الخشنة لمدافع الهاوتزر والهاون. وقد جعلت التقنيات الحديثة عمليات القنص من مواقع مخفية عن الأعين أكثر صعوبة، خاصة مع انتشار المسيّرات الصغيرة التي تعمل كأدوات مراقبة فتاكة فوق الخطوط الأمامية. ورغم هذا فإن على القناصين الأوكرانيين تغيير تكتيكاتهم وإلا جازفوا بالتسبب بموت سريع.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هناك القليل من مراكز تدريب القناصة في أوكرانيا، في حين أن كثيرا من الإرشادات تأتي من صفوف متخصصة وتدريب خاص ومتطوعين منتشرين في أنحاء البلاد. وقد اشتكى بعض القناصة من أن التركيز على حفر الخنادق الهجومية - وهو تكتيك ضروري لاستعادة الأراضي - جعل التدريب على القنص يحظى بقليل من الأولوية لدى بعض القادة.

ولم يتم الإعلان عن عدد القناصة في الجيش الأوكراني، وفقا للصحيفة، لكن تقديرات المدربين تشير إلى أن هناك بضعة آلاف منهم مقسمين إلى صنفين رئيسيين، حيث تعرف الأغلبية بأنهم رماة بارعون قادرون على إصابة البشر من على بعد 300 ياردة. ويتموضع هؤلاء في الغالب في الخنادق مقدمين الدعم لرفاقهم في السلاح. أما الصنف الثاني فينتمي إلى القناصة الكشافة، ويعرف هؤلاء بين القناصين بأنهم مطلقو النار لمسافات بعيدة. وهؤلاء أعدادهم قليلة ويمكنهم إصابة الأهداف بدقة من مسافة ميل فأكثر، وهم قادرون على قراءة الرياح والحرارة والضغط الجوي قبل الضغط على الزناد.