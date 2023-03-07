تقرير: بريطانيا تدرس شراء مناطيد تجسس

ولفتت الصحيفة إلى أن بالونات المراقبة يمكن أن تطير ما بين 50 ألفا و 80 ألف قدم، أي قرابة (16000-32000 متر)، ما يعني أنها أقل عرضة للضرر بسبب الاضطرابات الجوية، مضيفة أنه بعد تجارب طيران للمناطيد في صحراء "أريزونا" الأمريكية في الخريف الماضي، أكدت الوزارة أنها مهتمة بشراء "أنظمة بالونات".

وأوضحت الصحيفة أن التقرير ورد في العدد الأخير من نشرة "ديسايدر" التي يصدرها قسم "معدات الدفاع والدعم" وجناح المشتريات للوزارة.

وقال أحد المشاركين في المشروع إنه من المحتمل أن تستثمر بريطانيا في مجموعة من القدرات التي تشمل كلا من البالونات والطائرات دون طيار التقليدية.

وأشار روس كوربيت، من "مجموعة القدرات المستقبلية" التابعة لجناح المشتريات في الوزارة، إلى أن المستويات المنخفضة من الاضطرابات الجوية في طبقة "الستراتوسفير" تتيح لبالونات الاستطلاع الطيران بشكل أكثر ثباتًا فوق الهدف.

وقال: "قد يعني استغلال هذه الطبقة بنجاح فوائد محتملة ضخمة، لكن لا يزال هناك الكثير مما علينا معرفته في كيفية التشغيل في تلك الطبقة، خاصة لفترات طويلة من الزمن".